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Держпраці нагадує, для яких категорій працівників є обов’язковим медичний огляд

07:00, 20 червня 2024
Роботодавець має забезпечити своєчасну та організовану явку працівників на медогляд та обстеження.
Держпраці нагадує, для яких категорій працівників є обов’язковим медичний огляд
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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці нагадує,  для яких категорій працівників є обов’язковим медичний огляд.

Медичний огляд – це комплекс медичних втручань, що проводяться з метою виявлення патологічних станів, захворювань і факторів ризику їх розвитку.

Проведення медогляду має на меті дати всебічну оцінку стану здоров’я певних категорій осіб, визначити стан здоров’я працівника та можливість виконання ним відповідних трудових обов’язків, а також попередити виникнення та розповсюдження інфекцій. Крім того, відповідно до законодавства, є певні категорії працівників, види діяльності та перелік професій, для яких проходження медичного огляду є обов’язковим.

Медичний огляд обов’язковий для таких категорій працівників:

  • зайнятих на важких роботах;
  • роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці;
  • на роботах, де є потреба у професійному доборі;
  • осіб віком до 21 року (незалежно від професії та виду діяльності).

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затверджений Наказом МОЗ від 21.05.2007 №246.

За час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток.

Роботодавець має забезпечити своєчасну та організовану явку працівників на медогляд та обстеження.

Роботодавець може понести адміністративну відповідальність у вигляді штрафу за несвоєчасність проходження працівниками обов’язкових медоглядів і за шкідливі наслідки для здоров’я населення, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли обов’язкових медоглядів.

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