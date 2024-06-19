Пом'якшення графіків відключень електроенергії очікується у серпні – Держенергонагляд

Водночас, у найближчі півтора місяця очікується дещо складна ситуація з постачанням електроенергії», – зазначив Голова Держенергонагляду.

Найближчі півтора місяця ситуація з постачанням електроенергії залишатиметься складною. Пом'якшення графіків відключень електроенергії в Україні очікується у серпні. Про це повідомила Державна інспекція з енергетичного нагляду.

Голова Держенергонагляду Руслан Слободян наголосив, що для того, щоб забезпечити надійність роботи атомних електростанцій наразі тривають обов’язкові планові ремонти на енергоблоках.

За його словами, атомна генерація є базисом, що забезпечує понад 50% потреб споживачів.

«Зараз тривають ремонтні роботи, розбудова децентралізованої генерації, аби додати потужності до енергосистеми та покрити дефіцит. Енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше виконати роботи. Водночас, у найближчі півтора місяця очікується дещо складна ситуація з постачанням електроенергії», – зазначив Руслан Слободян. – «Полегшення очікуємо у серпні, враховуючи завершення ремонтних робіт на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням».

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