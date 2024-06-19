ВККС призначила кваліфоцінювання суддям, яких було притягнуто до дисциплінарної відповідальності: список

Вища кваліфікаційна комісія суддів 19 червня 2024 року призначила кваліфікаційне оцінювання 13 суддям, яких у минулі роки було притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
Мова йде про наступних суддів:
Андрієнко Ганна Вячеславівна – суддя Октябрського районного суду міста Полтави;
Балаклицький Андрій Іванович – суддя Київського окружного адміністративного суду;
Бойко Олександр Васильович – суддя Голосіївського районного суду міста Києва;
Боярський Олександр Олександрович – суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області;
Волкова Олена Іванівна – суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області;
Горяєв Ігорь Миколайович – суддя Біляївського районного суду Одеської області;
Кошик Андрій Юрійович – суддя Господарського суду Київської області;
Кудрявцева Тетяна Олександрівна – суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;
Мартинишин Марія Олексіївна – суддя Франківського районного суду міста Львова;
Сердюк Валентин Васильович – суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду;
Тріска Андрій Іванович – суддя Садгірського районного суду міста Чернівці;
Чулуп Олександр Степанович – суддя Центрального районного суду міста Миколаєва;
Яковлев Дмитро Олександрович – суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська.
Встановлено таку черговість етапів проведення кваліфікаційного оцінювання:
перший етап – складення іспиту;
другий етап – дослідження досьє та проведення співбесіди.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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