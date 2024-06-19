ВККС призначила кваліфоцінювання суддям, яких було притягнуто до дисциплінарної відповідальності: список

Призначено кваліфікаційне оцінювання 12 суддям місцевих суддів та судді Верховного Суду.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 19 червня 2024 року призначила кваліфікаційне оцінювання 13 суддям, яких у минулі роки було притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Мова йде про наступних суддів:

Андрієнко Ганна Вячеславівна – суддя Октябрського районного суду міста Полтави;

Балаклицький Андрій Іванович – суддя Київського окружного адміністративного суду;

Бойко Олександр Васильович – суддя Голосіївського районного суду міста Києва;

Боярський Олександр Олександрович – суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області;

Волкова Олена Іванівна – суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області;

Горяєв Ігорь Миколайович – суддя Біляївського районного суду Одеської області;

Кошик Андрій Юрійович – суддя Господарського суду Київської області;

Кудрявцева Тетяна Олександрівна – суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;

Мартинишин Марія Олексіївна – суддя Франківського районного суду міста Львова;

Сердюк Валентин Васильович – суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду;

Тріска Андрій Іванович – суддя Садгірського районного суду міста Чернівці;

Чулуп Олександр Степанович – суддя Центрального районного суду міста Миколаєва;

Яковлев Дмитро Олександрович – суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська.

Встановлено таку черговість етапів проведення кваліфікаційного оцінювання:

перший етап – складення іспиту;

другий етап – дослідження досьє та проведення співбесіди.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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