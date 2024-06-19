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Намагався підпалити екскохану через розрив стосунків: у Полтаві суд покарав чоловіка

23:52, 19 червня 2024
Чоловік попросив продати йому цигарки, і коли продавчиня підійшла до нього ближче, облив її легкозаймистою рідиною.
Намагався підпалити екскохану через розрив стосунків: у Полтаві суд покарав чоловіка
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Октябрський районний суд м. Полтави визнав винним 30-річного чоловіка за фактами закінчених замахів на умисне вбивство, пошкодження майна шляхом підпалу та крадіжки. Йому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі, передає Харківська обласна прокуратура.

Інцидент трапився 19 лютого 2022 року. Чоловік прийшов до магазину, розташованого по вул. Бучми, де працювала продавчинею його колишня дівчина, якій на той момент було 23 роки. Незадовго до цього вона повідомила чоловіку, що розриває стосунки з ним та більше не бажає спілкуватись.

Обурений чоловік попросив продати йому цигарки, і коли продавчиня підійшла до нього ближче, облив її легкозаймистою рідиною. Потім підпалив папірці, які приніс із собою, і став їх кидати у колишню кохану, щоб на ній спалахнув одяг. Однак дівчині вдалося сховатися за стійку з товаром, і тоді чоловік підпалив пакет, що лежить на підлозі, внаслідок чого прилавок спалахнув.

Дівчина вчасно змогла вибігти через запасний вихід, про який зловмисник не знав, чим зберегла своє життя.

Скориставшись виниклою пожежею та тим, що у магазині нікого немає, зловмисник перехилився через прилавок і вкрав із каси виручку магазину, після чого втік з місця злочину.

У суді обвинувачений визнав вину лише частково і заявив, що не мав наміру вбивати потерпілу.

У прокуратурі додали, що наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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