Стало відомо, за якої умови принц Гаррі та Меган Маркл можуть повернутися до королівської сімʼї

Як повідомляється, принца Гаррі та його дружину закликають змінити свій спосіб життя.

Принца Гаррі та Меган Маркл закликали змінити свій спосіб життя, щоб повернутися в королівську сім'ю. Про це пише Sky News Australia.

Як відомо, герцог і герцогиня Сассекські зберегли свої королівські титули, попри те, що залишили монарше життя у 2020 році, перебравшись у США.

На думку королівського кореспондента Рассела Маєрса, Гаррі та Меган мають припинити "монетизацію" своїх зв’язків з королівською родиною.

"Члени королівської сім'ї сказали Гаррі, що якщо він хоче мати стосунки з рештою сім'ї, то, перш за все, він повинен припинити говорити про них. Вони не можуть заробляти гроші на зв’язках із королівською родиною", — каже він.

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