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Стало відомо, за якої умови принц Гаррі та Меган Маркл можуть повернутися до королівської сімʼї

23:34, 19 червня 2024
Як повідомляється, принца Гаррі та його дружину закликають змінити свій спосіб життя.
Стало відомо, за якої умови принц Гаррі та Меган Маркл можуть повернутися до королівської сімʼї
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Принца Гаррі та Меган Маркл закликали змінити свій спосіб життя, щоб повернутися в королівську сім'ю. Про це пише Sky News Australia.

Як відомо, герцог і герцогиня Сассекські зберегли свої королівські титули, попри те, що залишили монарше життя у 2020 році, перебравшись у США. 

На думку королівського кореспондента Рассела Маєрса, Гаррі та Меган мають припинити "монетизацію" своїх зв’язків з королівською родиною.

"Члени королівської сім'ї сказали Гаррі, що якщо він хоче мати стосунки з рештою сім'ї, то, перш за все, він повинен припинити говорити про них. Вони не можуть заробляти гроші на зв’язках із королівською родиною", — каже він.

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