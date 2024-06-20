За сертифікат у 908 грн на книги можна буде придбати лише видання українських видавництв – директорка УІК

Директорка Українського інституту книги зазначила, що за ці кошти можна буде придбати лише україномовні видання українських видавництв у всіх форматах.

Як писала «Судово-юридична газета», українці отримали право на купівлю книжок через Дію на суму 908 грн. Так, 17 червня Президент Володимир Зеленський підписав Закон щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг (законопроект №11251).

Директорка Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» повідомила, що за ці кошти можна буде придбати лише україномовні видання українських видавництв у всіх форматах.

«Придбати можна буде лише видання українських видавництв у всіх форматах і лише українською мовою», - сказала Коваль.

Щодо термінів затвердження відповідної постанови Уряду для запуску програми, директорка УІК заявила, що проєкти нормативних документів поки що перебувають на узгодженні всіма сторонами процесу.

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