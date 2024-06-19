Італії, Франції та ще 5 країнам ЄС загрожують штрафи за великий дефіцит бюджету

Відразу 7 країн ЄС порушують вимоги Брюсселя щодо дефіциту держбюджету.

Європейська комісія ініціювала штрафні заходи щодо семи країн через надмірний дефіцит бюджету. Згідно з правилами, дефіцит бюджету держав-членів ЄС не повинен перевищувати три відсотки ВВП, а загальний держборг - 60 відсотків ВВП. Про це повідомило видання DW.

У звіті ЄК сказано, що бюджетні правила порушили Бельгія, Угорщина, Італія, Мальта, Польща, Словаччина та Франція.

Ситуацію у середині липня мають обговорити міністри фінансів країн Євросоюзу. Якщо їм вдасться домовитися, то вперше після початку пандемії коронавірусу до порушників знову буде вжито заходів - країнам загрожують високі штрафи.

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