Италии, Франции и еще 5 странам ЕС грозят штрафы за большой дефицит бюджета

Сразу 7 стран ЕС нарушают требования Брюсселя к уровню дефицита госбюджета.

Европейская комиссия инициировала штрафные меры в отношении семи стран из-за чрезмерного дефицита бюджета. Согласно правилам, дефицит бюджета государств-членов ЕС не должен превышать три процента ВВП, а общий госдолг - 60 процентов ВВП. Об этом сообщило издание DW.

В отчете ЕК сказано, что бюджетные правила нарушили Бельгия, Венгрия, Италия, Мальта, Польша, Словакия и Франция.

Ситуацию в середине июля должны обсудить министры финансов стран Евросоюза. Если им удастся договориться, то впервые после начала пандемии коронавируса к нарушителям вновь будут применены меры - странам грозят высокие штрафы.

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