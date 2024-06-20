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Археологический комплекс Кирилловского монастыря внесли в Госреестр недвижимых памятников Украины

10:00, 20 июня 2024
В Госреестр недвижимых памятников Украины включили 8 ценных археологических объектов Киева.
Археологический комплекс Кирилловского монастыря внесли в Госреестр недвижимых памятников Украины
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В Государственный реестр недвижимых памятников Украины включили 8 ценных археологических объектов столицы. Соответствующий перечень объектов утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 13 июня 2024 г. № 701. Об этом сообщили в КГГА.

Речь идет о таких объектах культурного наследия Киева:

  • Археологический комплекс Кирилловского монастыря, XII в.;
  • Культурный слой монастыря XII-XIII века, XII-XVIII в.;
  • Некрополь Кирилловского монастыря, XII в.;
  • Комплекс пещерного монастыря в усадьбе Кирилловской церкви, XII в.;
  • Остатки монастырских сооружений, стен и Надвратной церкви с колокольней Кирилловского монастыря, вторая половина XVIII в.;
  • Смородинский археологический комплекс, IV–III тыс. до н.э.;
  • Подземное сооружение на Смородинском спуске, IV–III тыс. до н.э.;
  • Поселение трипольской культуры на Смородинском спуске, IV–III тыс. до н.э.

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