Археологический комплекс Кирилловского монастыря внесли в Госреестр недвижимых памятников Украины

10:00, 20 июня 2024
В Госреестр недвижимых памятников Украины включили 8 ценных археологических объектов Киева.
В Государственный реестр недвижимых памятников Украины включили 8 ценных археологических объектов столицы. Соответствующий перечень объектов утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 13 июня 2024 г. № 701. Об этом сообщили в КГГА.
Речь идет о таких объектах культурного наследия Киева:
- Археологический комплекс Кирилловского монастыря, XII в.;
- Культурный слой монастыря XII-XIII века, XII-XVIII в.;
- Некрополь Кирилловского монастыря, XII в.;
- Комплекс пещерного монастыря в усадьбе Кирилловской церкви, XII в.;
- Остатки монастырских сооружений, стен и Надвратной церкви с колокольней Кирилловского монастыря, вторая половина XVIII в.;
- Смородинский археологический комплекс, IV–III тыс. до н.э.;
- Подземное сооружение на Смородинском спуске, IV–III тыс. до н.э.;
- Поселение трипольской культуры на Смородинском спуске, IV–III тыс. до н.э.
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