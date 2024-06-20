Археологічний комплекс Кирилівського монастиря внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток України

10:00, 20 червня 2024
До Держреєстру нерухомих пам’яток України включили 8 цінних археологічних об’єктів Києва.
До Державного реєстру нерухомих пам’яток України включили 8 цінних археологічних об’єктів столиці. Відповідний перелік об’єктів затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2024 року № 701. Про це повідомили у КМДА.
Йдеться про такі об’єкти культурної спадщини Києва:
- Археологічний комплекс Кирилівського монастиря, ХІІ ст.;
- Культурний шар монастиря ХІІ–ХІІІ століття, ХІІ–XVIII ст.;
- Некрополь Кирилівського монастиря, ХІІ ст.;
- Комплекс печерного монастиря в садибі Кирилівської церкви, ХІІ ст.;
- Залишки монастирських споруд, мурів та Надбрамної церкви з дзвіницею Кирилівського монастиря, друга половина ХVIІІ ст.;
- Смородинський археологічний комплекс, ІV–III тис. до н.е.;
- Підземна споруда на Смородинському узвозі, ІV–III тис. до н.е.;
- Поселення трипільської культури на Смородинському узвозі, ІV–III тис. до н.е.
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