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У Києві в одному з дворів невідомий пошкодив лобове скло на чотирьох автівках та відбив дзеркала ще на двох

09:41, 20 червня 2024
Чоловік рукою пошкодив лобове скло на чотирьох автівках та відбив дзеркала ще на двох, але мотиву свого вчинку пояснити не зміг.
У Києві в одному з дворів невідомий пошкодив лобове скло на чотирьох автівках та відбив дзеркала ще на двох
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У Києві до поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що в одному з дворів в Оболонському районі невідомий пошкодив припарковані біля будинку автомобілі, один з яких належить військовим.

У поліції Києва 19 червня поінформували, що правоохоронці, які прибули на місце події, затримали там 35-річний чоловіка, який проживає неподалік.

За інформацією поліції, він, перебуваючи напідпитку, рукою пошкодив лобове скло на чотирьох автівках та відбив дзеркала ще на двох. Мотиву свого вчинку чоловік пояснити не зміг.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Чоловіку готується повідомлення про підозру, йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

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