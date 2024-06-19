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ВККС призначила кваліфікаційне оцінювання у межах конкурсу на вакантні посади суддів в апеляційних судах

17:25, 19 червня 2024
Комісія оприлюднила список кандидатів, допущених до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах.
ВККС призначила кваліфікаційне оцінювання у межах конкурсу на вакантні посади суддів в апеляційних судах
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У середу, 19 червня, Вища кваліфікаційна комісія суддів ухвалила рішення про призначення кваліфікаційного оцінювання у межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах.

Список кандидатів, допущених до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах на підставі відповідних рішень Комісії:

У ВККС зазначили, що у разі якщо прізвище особи, зазначеної у списку, змінено, необхідно невідкладно повідомити Комісію та надіслати копію документа, що посвідчує відповідну зміну (контактна інформація для повідомлення: тел. (044)233-63-85, [email protected]).

Встановлено таку черговість етапів проведення кваліфікаційного оцінювання:

перший – складення кваліфікаційного іспиту;

другий – дослідження досьє та проведення співбесіди.

Раніше у ВККС повідомляли, що конкурс в апеляційні суди завершиться не раніше серпня 2025 року, але це ще не точно.

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