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ВККС назначила квалификационную оценку в рамках конкурса на вакантные должности судей в апелляционных судах

17:25, 19 июня 2024
Комиссия обнародовала список кандидатов, допущенных к прохождению квалификационного оценивания и участия в конкурсе на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах.
ВККС назначила квалификационную оценку в рамках конкурса на вакантные должности судей в апелляционных судах
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В среду, 19 июня, Высшая квалификационная комиссия судей приняла решение о назначении квалификационного оценивания в рамках конкурса на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах.

Список кандидатов, допущенных к прохождению квалификационного оценивания и участия в конкурсе на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах из соответствующих решений Комиссии:

 

В ВККС отметили, что в случае если фамилия лица, указанного в списке, изменена, необходимо безотлагательно уведомить Комиссию и отправить копию документа, удостоверяющего соответствующее изменение (контактная информация для сообщения: тел. (044)233-63-85, [email protected]).

Установлена ​​очередность этапов проведения квалификационного оценивания:

первый – сдача квалификационного экзамена;

второй – исследование досье и проведение собеседования.

Ранее в ВККС сообщали, что конкурс в апелляционные суды завершится не раньше августа 2025 года, но это еще не точно.

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