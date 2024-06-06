Конкурс в апелляционные суды завершится не раньше августа 2025 года, но это еще не точно – ВККС

Квалификационный экзамен состоится летом-осенью 2024 года, а собеседования начнутся в феврале 2025 года.

Источник фото: ВККС

В Высшей квалификационной комиссии судей 6 июня 2024 года рассказали, что сейчас происходит с конкурсом на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов, который был объявлен 14 сентября 2023 года.

Как сообщили члены Комиссии во время брифинга для СМИ, посвященного годовщине деятельности нового состава ВККС, в настоящее время Комиссия завершает основную подготовительную работу относительно конкурса, а значит, есть возможность определить более или менее четкие временные рамки проведения конкурса.

Как рассказал секретарь Второй палаты ВККС Сергей Чумак, до конца 2024 года планируется завершить этап квалификационного экзамена, который будет состоять из анонимного тестирования на знание норм права и выполнения практического задания – написания проекта судебного решения согласно избранной специализации.

Вероятно, квалификационный экзамен состоится летом-осенью 2024 года.

Также до конца текущего года Комиссия планирует завершить этап тестирования на когнитивные способности.

Далее, по расчетам ВККС, в конце 2024 года - начале 2025 года будет проводиться специальная проверка кандидатов на должности судей.

Ориентировочно, в феврале 2025 года Комиссия планирует начать собеседования с кандидатами, в которых также будет участвовать и Общественный совет добропорядочности.

Однако, как подчеркнули в ВККС, собеседования, прежде всего, будут проводиться с кандидатами на должности судей общих апелляционных судов (т. е. с кандидатами, выбравшими уголовную или гражданскую специализации).

Кроме того, определенное время будет потрачено на совместные заседания ВККС в пленарном составе вместе с ОСД, ведь определенное количество кандидатов на должности судей апелляционных судов, очевидно, получит негативные выводы от общественности.

Таким образом, как отметил Сергей Чумак, формирование итогового рейтинга кандидатов с предоставлением соответствующих рекомендаций победителям конкурса, следует ожидать не ранее июля-августа 2025 года.

«Собеседования с кандидатами будут длиться около полугода. Также следует учитывать общую пропускную способность ВККС и ОСД, которая составляет не более ста собеседований с кандидатами в месяц», - добавил Сергей Чумак.

При этом, как подчеркнули в Комиссии, речь идет исключительно о кандидатах на должности судей общих апелляционных судов. Когда будут завершены конкурсные процедуры на должности судей апелляционных административных и хозяйственных судов, в ВККС пока конкретизировать не стали.

Кроме того, члены Комиссии несколько раз отметили, что соответствующий расчет времени проведения конкурса несколько условен.

Как сообщили и. о. председателя ВККС Руслан Сидорович и член Комиссии Сергей Чумак, на темпах проведения конкурса может сказаться целый ряд факторов.

Например, до сих пор не решен вопрос с тестированием на когнитивные способности, ведь нет ни организации, которая в настоящее время способна провести такое тестирование по определенным ВККС параметрам, ни самих готовых тестов.

Также неясно, сколько времени займет специальная проверка кандидатов на должности судей. В настоящее время для разных государственных органов и конкурсных комиссий она проводится в среднем в течение 3-4 месяцев.

К тому же в ВККС призвали не забывать, что одновременно с конкурсом в апелляционные суды, проходит и конкурс на 25 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты. Указанный конкурс, напомним, проходит исключительно с участием Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ) и должен завершиться до конца 2024 года.

В заключение в ВККС напомнили, что «на подходе» также конкурс на, по меньшей мере, 35 должностей судей Высшего административного суда и его Апелляционной палаты, которой также будет проходить при участии ОСМЭ.

Как добавили в ВККС, никто не снимал с Комиссии и обязанностей относительно завершения процедуры квалификационного оценивания судей (продолжается с 2016 года) и другой текущей работы.

А к концу 2024 года ВККС, как известно, уже запланировала объявление нового отбора на должности судей судов первой инстанции.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.