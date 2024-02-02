Новий добір на посади суддів судів першої інстанції можуть оголосити наприкінці 2024 року – ВККС

У ВККС хочуть, щоб у доборі взяли участь 5-6 тисяч кандидатів на посади суддів місцевих судів, а сам добір та конкурс триватимуть щонайменше 1,5 – 2 роки.

У Вищий кваліфікаційній комісії суддів повідомили, що наприкінці 2024 року планують оголосити новий добір на посади суддів місцевих судів.

«Добір в суди першої інстанції плануємо оголосити наприкінці 2024 року. Хочемо, щоб участь у ньому взяли 5-6 тисяч кандидатів. Але сам добір і відповідний конкурс на посади суддів місцевих судів можуть тривати 1,5-2 роки», – розповів 2 лютого заступник голови ВККС Руслан Сидорович під час роботи круглого столу «Правосуддя майбутнього: судова мережа та доступ до правосуддя».

Таким чином, за розрахунками ВККС, добір та конкурс на посади суддів судів першої інстанції можуть завершитись у 2026-2027 роках.

Нагадаємо, що раніше у ВККС повідомили, що нові судді в апеляційних судах можуть з’явитися не раніше 2025 року.

Також зазначимо, що наразі тривають співбесіди з 434 переможцями конкурсу (з числа учасників добору 2017 року) на посади суддів місцевих загальних, адміністративних та господарських судів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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