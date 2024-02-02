Новый отбор на должности судей первой инстанции может быть объявлен в конце 2024 года – ВККС

В ВККС хотят, чтобы в отборе приняли участие 5-6 тысяч кандидатов на должности судей местных судов, а сам отбор и конкурс будут продолжаться не менее 1,5-2 лет.

В Высшей квалификационной комиссии судей сообщили, что в конце 2024 года планируют объявить новый отбор на должности судей местных судов.

«Отбор в суды первой инстанции планируем объявить в конце 2024 года. Хотим, чтобы в нем приняли участие 5-6 тысяч кандидатов. Но сам отбор и соответствующий конкурс на должности судей местных судов могут длиться 1,5-2 года», – рассказал 2 февраля заместитель главы ВККС Руслан Сидорович во время работы круглого стола «Правосудие будущего: судебная сеть и доступ к правосудию».

Таким образом, по расчетам ВККС, отбор и конкурс на должности судей судов первой инстанции могут завершиться в 2026-2027 годах.

Напомним, ранее в ВККС сообщили, что новые судьи в апелляционных судах могут появиться не ранее 2025 года.

Также отметим, что сейчас продолжаются собеседования с 434 победителями конкурса (из числа участников отбора 2017 года) на должности судей местных общих, административных и хозяйственных судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.