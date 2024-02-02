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Мобилизация онлайн: в Минобороны объяснили, как будет работать электронный кабинет

17:21, 2 февраля 2024
ТЦК будут посылать мужчинам электронные повестки.
Мобилизация онлайн: в Минобороны объяснили, как будет работать электронный кабинет
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Начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк сообщил, что в случае принятия новой версии законопроекта о мобилизации украинцы будут иметь 60 дней, чтобы внести свои данные в электронный кабинет. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Что важно, что способы уточнения будут разные, но если уже функционирует кабинет – удобнее всего это будет сделать там, но остаются ТЦК и СП, ЦПАУ и так далее. В общем, электронный кабинет просто дает возможность меньше бегать. Уточнить данные можно будет там. И это значительно проще, и это позволит охватить большее количество людей и, соответственно, значительно качественнее приобщать людей к войску», – пояснил Павлюк.

По его словам, кабинет будет использоваться и ТЦК. Для того, чтобы отправлять людям электронные повестки.

«В этом же электронном кабинете человек может получить сообщение о том, что он должен появиться в ТЦК и СП. Электронная повестка – это сообщение, которое поступает в электронный кабинет. И в общем, оно только этим отличается от обычной повестки. Ничего другого не меняется, то есть все нормы, которые действовали относительно сроков прибывания по обычной повестке, они и здесь применяются», – сказал Павлюк.

Как мы писали, Кабинет Министров Украины после доработки внес в Верховную Раду новый законопроект №10449, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Также сообщалось, что Госслужащие не будут иметь право на отсрочку от призыва и бронироваться будут не все.

Еще известно, что главное новшество обновленного законопроекта о мобилизации — наложение ограничений на уклонистов через суд. Теперь ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного ограничения.

Кроме того, повестки в военкомат собираются посылать через электронный кабинет.

Еще стало известно, какие изменения относительно мобилизации женщин предусмотрены в новом законопроекте.

Вместе с тем, заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев отметил, что у законопроекта о мобилизации много правильных норм, однако ожидается значительное количество правок.

Напомним, Минобороны рассчитывает на скорейшее принятие Радой законопроекта о мобилизации.

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