Мобілізація онлайн: у Міноборони пояснили, як працюватиме електронний кабінет

ТЦК надсилатимуть чоловікам електронні повістки.

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Начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк повідомив, що у разі ухвалення нової версії законопроекту про мобілізацію, українці матимуть 60 днів, аби внести свої дані в електронний кабінет. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Що важливо, що способи уточнення будуть різні, але якщо вже функціонує кабінет – найзручніше це буде зробити там, але лишаються ТЦК та СП, ЦНАПи й так далі. Загалом, електронний кабінет просто дає можливість менше бігати. Уточнити дані можна буде там. І це значно простіше, й це дозволить охопити більшу кількість людей і, відповідно, значно якісніше долучати людей до війська», – сказав Павлюк.

По его словам, кабінет використовуватиметься і ТЦК. Для того, аби відправляти людям електронні повістки.

«У цьому ж електронному кабінеті людина може отримати повідомлення про те, що він має з'явитися в ТЦК та СП. Електронна повістка – це повідомлення, яке надходить в електронний кабінет. І загалом, воно тільки цим відрізняється від звичайної повістки. Нічого іншого не змінюється, тобто всі норми, які діяли щодо термінів прибування на звичайній повістці, вони й тут застосовуються», – сказав Павлюк.

Як ми писали, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Додамо, Держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову і бронюватися будуть не всі.

Разом з тим, головна новація оновленого законопроекту про мобілізацію — накладення обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного обмеження. А повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

Ще ми писали, які зміни щодо мобілізації жінок передбачено у новому законопроекті.

Разом з тим, заступник голови комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв зазначив, що законопроєкт про мобілізацію має багато правильних норм, однак очікується значна кількість правок.

Нагадаємо, Міноборони розраховує на якомога швидше ухвалення Радою законопроекту про мобілізацію.

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