Практика судів
Блоги
Публікації
Новий добір на посади суддів судів першої інстанції можуть оголосити наприкінці 2024 року – ВККС

У ВККС хочуть, щоб у доборі взяли участь 5-6 тисяч кандидатів на посади суддів місцевих судів, а сам добір та конкурс триватимуть щонайменше 1,5 – 2 роки.

Реєстрація авто за кордоном громадянами, які тимчасово виїхали, і збираються ввозити авто назад в Україну, — роз’яснення Державної митної служби

У відповідь на звернення громадян, в яких порушуються питання реєстрації і перереєстрації транспортних засобів за кордоном та подальшого зворотного їх ввезення в Україну, Державна митна служба України надала пояснення

Нові судді в апеляційних судах з’являться не раніше 2025 року – ВККС

У ВККС попереджають, що конкурс в апеляційні суди буде тривалим.

Черги з бажаючих стати суддями судів першої інстанції фактично немає – ВККС

З конкурсом в апеляційні суди також є проблема.

Галина Третьякова стягнула з Верховної Ради 33,3 тис. грн витрат на адвоката, — ВП ВС задовольнила заяву

Окрім того, що Галина Третьякова виграла спір з Верховною Радою про позбавлення її права брати участь у п`яти пленарних засіданнях, вона також стягнула з парламенту витрати на правову допомогу

  1. В Україні

Мобілізація онлайн: у Міноборони пояснили, як працюватиме електронний кабінет

17:21, 2 лютого 2024
ТЦК надсилатимуть чоловікам електронні повістки.
Мобілізація онлайн: у Міноборони пояснили, як працюватиме електронний кабінет
Фото: apostrophe.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк повідомив, що у разі ухвалення нової версії законопроекту про мобілізацію, українці матимуть 60 днів, аби внести свої дані в електронний кабінет. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Що важливо, що способи уточнення будуть різні, але якщо вже функціонує кабінет – найзручніше це буде зробити там, але лишаються ТЦК та СП, ЦНАПи й так далі. Загалом, електронний кабінет просто дає можливість менше бігати. Уточнити дані можна буде там. І це значно простіше, й це дозволить охопити більшу кількість людей і, відповідно, значно якісніше долучати людей до війська», – сказав Павлюк.

По его словам, кабінет використовуватиметься і ТЦК. Для того, аби відправляти людям електронні повістки.

«У цьому ж електронному кабінеті людина може отримати повідомлення про те, що він має з'явитися в ТЦК та СП. Електронна повістка – це повідомлення, яке надходить в електронний кабінет. І загалом, воно тільки цим відрізняється від звичайної повістки. Нічого іншого не змінюється, тобто всі норми, які діяли щодо термінів прибування на звичайній повістці, вони й тут застосовуються», – сказав Павлюк.

Як ми писали, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Додамо, Держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову і бронюватися будуть не всі.

Разом з тим, головна новація оновленого законопроекту про мобілізацію — накладення обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного обмеження. А повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

Ще ми писали, які зміни щодо мобілізації жінок передбачено у новому законопроекті.

Разом з тим, заступник голови комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв зазначив, що законопроєкт про мобілізацію має багато правильних норм, однак очікується значна кількість правок.

Нагадаємо, Міноборони розраховує на якомога швидше ухвалення Радою законопроекту про мобілізацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Наумюк
    Сергій Наумюк
    заступник голови Служби безпеки України
  • Олександр Тинок
    Олександр Тинок
    суддя Господарського суду Чернівецької області