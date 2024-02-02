На Тернопільщині рятувальники витягли автівку, яка застрягла в болоті на залізничній колії

Рух вантажного потяга затримали на 30 хв.

Джерело фото: ДСНС

На Тернопільщині рятувальники відбуксирували авто, що застрягло на залізничній колії. Як розповіли у ДСНС України, надзвичайна подія трапилася у селі Острів.

«Автомобіль під час спроби переїзду залізничного полотна застряг у болоті та не міг самостійно продовжувати рух», - розповіли у ДСНС.

Рятувальники відбуксирували авто на проїжджу частину.

На вказаній ділянці колії на 30 хв було затримано рух вантажного потяга.

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