На Тернопольщине спасатели вытащили автомобиль, застрявший в болоте на железнодорожном пути

Движение грузового поезда задержали на 30 минут.

Источник фото: ГЧСЧ

На Тернопольщине спасатели отбуксировали авто, застрявшее на железнодорожном пути. Как рассказали в ГСЧС Украины, чрезвычайное происшествие произошло в селе Остров.

«Автомобиль при попытке переезда железнодорожного полотна застрял в болоте и не мог самостоятельно продолжать движение», - рассказали в ГСЧС.

Спасатели отбуксировали авто на проезжую часть.

На указанном участке пути на 30 мин задержали движение грузового поезда.

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