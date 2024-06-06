Возможны аварийные отключения: как будут выключать свет 7 июня

В пятницу, 7 июня, лимиты потребления электроэнергии будут действовать с 00:00 до 24:00 во всех областях Украины. Об этом сообщили в «Укрэнерго».
Дефицит в электроэнергии прогнозируется на протяжении всех суток.
При превышении лимитов потребления энергетики будут вводить аварийные отключения света.
Ранее в ДТЭК Киевские электросети объяснили, можно ли в новостройках, где все работает на электричестве, реже отключать свет.
Также известно, почему в Киеве больше отключений, чем в Украине.
Кроме того, украинцев, живущих в многоквартирных домах, призывают переехать из-за сложной ситуации с электроснабжением зимой.
А еще сообщалось, какие приборы наиболее электрозатратны.
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