Раде рекомендуют принять в целом законопроект об усовершенствовании порядка отчетности политических партий

Законопроект направлен на урегулирование некоторых проблемных вопросов, связанных с представлением отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера во время действия военного положения.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики рассмотрел предложения и поправки, поступившие от субъектов права законодательной инициативы в проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О политических партиях в Украине» об усовершенствовании порядка отчетности политических партий №11074, принятого парламентом за базу. Об этом сообщил официальный сайт парламента.

Законопроект направлен на урегулирование некоторых проблемных вопросов, связанных с представлением отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера во время действия военного положения, а также усовершенствование порядка государственной регистрации прекращения деятельности политических партий и их местных организаций.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины «О политических партиях в Украине» и «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований»

Рассмотрев законопроект, подготовленный ко второму чтению, Комитет по вопросам правовой политики решил рекомендовать Верховной Раде Украины проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О политических партиях в Украине» об усовершенствовании порядка отчетности политических партий (регистр. №11074) принять во втором чтении и в целом в редакции, предложенной Комитетом.

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