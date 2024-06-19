Раді рекомендують прийняти в цілому законопроект щодо удосконалення порядку звітування політичних партій

Законопроект спрямований на врегулювання деяких проблемних питань, пов’язаних із поданням звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру під час дії воєнного стану.

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики розглянув пропозиції і поправки, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» щодо удосконалення порядку звітування політичних партій №11074, прийнятого парламентом за основу. Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

Законопроект спрямований на врегулювання деяких проблемних питань, пов’язаних із поданням звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру під час дії воєнного стану, а також удосконалення порядку державної реєстрації припинення діяльності політичних партій та їх місцевих організацій.

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про політичні партії в Україні» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Розглянувши законопроект, підготовлений до другого читання, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» щодо удосконалення порядку звітування політичних партій (реєстр. №11074) прийняти в другому читанні та в цілому у редакції, запропонованій Комітетом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.