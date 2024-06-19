Бив, ображав та погрожував: на Полтавщині судили чоловіка за домашнє насильство над матір’ю

Чоловіка чекає ув’язнення та необхідність заплатити більше 15 тисяч за психологічну експертизу.

Карлівський районний суд Полтавської області розглянув з постановленням обвинувального вироку кримінальне провадження за фактом систематичного вчинення психологічного та фізичного насильства раніше неодноразово судимим мешканцем Ланнівської громади стосовно своєї матері.

Судом було встановлено, що чоловік з жовтня місяця 2023 року в порушення вимог статті 28 Конституції України та Закону України «Про запобігання та протидії домашньому насильству», безпричинно, умисно та систематично чинив психологічне та фізичне насильство стосовно своєї матері, з якою проживав разом.

Неодноразово він, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ображав свою матір нецензурною лайкою, погрожував їй фізичною розправою, а інколи справа доходила навіть до бійки, за що його постійно притягували до адміністративної відповідальності.

Однак зробити для себе певних висновків та виправитися це кривднику не допомогло.

В результаті його було засуджено до реального покарання за домашнє насильство у виді позбавлення волі строком на 1 рік, а враховуючи його попередні судимості, остаточно засуджено до 2 років позбавлення волі, взявши під варту в залі суду.

Також з чоловіка на користь держави стягнуть витрати на психологічну експертизу в сумі 15 145,60 грн.

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