Рада уточнить вимоги до осіб, які можуть входити до Наглядових рад лабораторії антидопінгового контролю та антидопінгового центру

Верховна Рада прийняла за основу законопроекти, спрямовані на уточнення вимог до осіб, які можуть входити до складу Наглядових рад Національної лабораторії антидопінгового контролю та Національного антидопінгового центру.

Верховна Рада України 19 червня прийняла за основу у першому читанні проекти Законів:

про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про антидопінгову діяльність у спорті" щодо уточнення вимог до осіб, які входять до складу Наглядової ради Національного антидопінгового центру, (реєстр. №8427, доопрацьований));

про внесення зміни до статті 52 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо уточнення вимог до осіб, які призначаються членами Наглядової ради Національної лабораторії антидопінгового контролю, (реєстр. №8428).

Зазначені законопроекти необхідні для успішної роботи Національного антидопінгового центру та Національної лабораторії антидопінгового контролю.

Законопроектами пропонується внести зміни до частини п’ятнадцятої статті 52 Закону України «Про фізичну культуру та спорт» та частини п’ятої статті 6 Закону України «Про антидопінгову діяльність у спорті» передбачивши,

що особи, які займають посади почесних керівників та не мають повноважень щодо управління спортивною федерацією можуть входити до складу Наглядових рад Національної лабораторії антидопінгового контролю та Національного антидопінгового центру.

Зазначається, що почесними керівниками спортивних федерацій, як правило, обираються досвідчені фахівці сфери фізичної культури і спорту, які користуються великим авторитетом серед спортивної громадськості.

При цьому, почесні керівники спортивних федерацій не мають жодних повноважень з управління федерацією, і тому можуть входити до складу Наглядової ради Національної лабораторії антидопінгового контролю.

Запропоновані зміни були узгоджені із Всесвітнім антидопінговим агентством (ВАДА).

Крім того, Верховна Рада України доручила Комітету з питань молоді і спорту доопрацювати зазначені законопроекти з урахуванням поправок і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких поправок і пропозицій наполовину, та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

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