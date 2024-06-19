Безпідставна спроба поліцейського зупинити водія мопеда шляхом застосування фізичної сили із спричиненням тілесних ушкоджень є перевищенням службових повноважень, ̶ ВС

У цій справі правоохоронець, не висуваючи вимог зупинитися, раптово підбіг до водія мопеда та умисно вдарив його кулаком у плече, після цього застосував спосіб удушення шляхом захвату рукою шиї потерпілого і згодом продовжив застосування насильства.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду зазначає, що безпідставна спроба поліцейського примусово зупинити водія мопеда шляхом застосування до нього фізичного насильства зі спричиненням тілесних ушкоджень є перевищенням наданих йому прав і службових повноважень.

Засуджений у касаційній скарзі стверджував, що стороною обвинувачення не доведені об'єктивна та суб'єктивна сторони інкримінованого йому за ч. 2 ст. 365 КК України кримінального правопорушення, зокрема заперечував установлений судами факт нанесення потерпілому тілесних ушкоджень.

Як зазначив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, в кримінально-правовому аспекті поняттям насильства, зокрема і як способу вчинення кримінального правопорушення, охоплюється сам протиправний вплив на особисту недоторканність, здоров'я чи життя потерпілої особи, а також наслідки такого впливу у виді завдання фізичного болю, заподіяння тілесних ушкоджень або смерті. Отже, поняття «насильство» поширюється на спосіб вчинення діяння, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України, та на обумовлені його застосуванням наслідки.

За обставинами справи, працівник правоохоронного органу, не висуваючи вимог зупинитися, раптово підбіг до водія мопеда ззаду та умисно вдарив його кулаком у плече, після цього застосував спосіб удушення шляхом захвату рукою шиї потерпілого і згодом продовжив незаконне застосування насильства.

Апеляційний суд дійшов переконливого висновку про доведеність винуватості працівника правоохоронного органу у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.

Такий висновок зробив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, залишаючи в силі вирок суду апеляційної інстанції.

Ознайомитись з постановою ККС ВС від 22 травня 2024 року у справі № 749/19/22 (провадження № 51-7469км23) можна за посиланням.

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