Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Безпідставна спроба поліцейського зупинити водія мопеда шляхом застосування фізичної сили із спричиненням тілесних ушкоджень є перевищенням службових повноважень, ̶ ВС

16:34, 19 червня 2024
У цій справі правоохоронець, не висуваючи вимог зупинитися, раптово підбіг до водія мопеда та умисно вдарив його кулаком у плече, після цього застосував спосіб удушення шляхом захвату рукою шиї потерпілого і згодом продовжив застосування насильства.
Безпідставна спроба поліцейського зупинити водія мопеда шляхом застосування фізичної сили із спричиненням тілесних ушкоджень є перевищенням службових повноважень, ̶ ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду зазначає, що безпідставна спроба поліцейського примусово зупинити водія мопеда шляхом застосування до нього фізичного насильства зі спричиненням тілесних ушкоджень є перевищенням наданих йому прав і службових повноважень.

Засуджений у касаційній скарзі стверджував, що стороною обвинувачення не доведені об'єктивна та суб'єктивна сторони інкримінованого йому за ч. 2 ст. 365 КК України кримінального правопорушення, зокрема заперечував установлений судами факт нанесення потерпілому тілесних ушкоджень.

Як зазначив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, в кримінально-правовому аспекті поняттям насильства, зокрема і як способу вчинення кримінального правопорушення, охоплюється сам протиправний вплив на особисту недоторканність, здоров'я чи життя потерпілої особи, а також наслідки такого впливу у виді завдання фізичного болю, заподіяння тілесних ушкоджень або смерті. Отже, поняття «насильство» поширюється на спосіб вчинення діяння, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України, та на обумовлені його застосуванням наслідки.

За обставинами справи, працівник правоохоронного органу, не висуваючи вимог зупинитися, раптово підбіг до водія мопеда ззаду та умисно вдарив його кулаком у плече, після цього застосував спосіб удушення шляхом захвату рукою шиї потерпілого і згодом продовжив незаконне застосування насильства.

Апеляційний суд дійшов переконливого висновку про доведеність винуватості працівника правоохоронного органу у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.

Такий висновок зробив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, залишаючи в силі вирок суду апеляційної інстанції.

Ознайомитись з постановою ККС ВС від 22 травня 2024 року у справі № 749/19/22 (провадження № 51-7469км23) можна за посиланням. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Виконуючий обов’язки керівника апарату суду зможе виконувати повноваження голови суду – Рада схвалила законопроект

Керівник апарату суду або т. в. о. керівника апарату суду, за певних умов зможе здійснювати повноваження голови суду до моменту призначення, обрання, переведення або закінчення відрядження щонайменше одного судді.

Військова поліція зможе затримувати на добу осіб у військовій формі, які не мають при собі документів, і передавати їх уповноваженим органам

У затриманих осіб у військовій формі одягу зможуть вилучати документи, що посвідчують особу.

Вибір між держслужбовцем та адвокатом: як ВККС готується до виборів голови Комісії

20 червня члени ВККС будуть обирати між Андрієм Пасічником та Русланом Сидоровичем.

Верховна Рада визначила нові грошові межі для віднесення справ до малозначних

Парламент встановив нові граничні суми для визначення малозначних справ у ЦПК та справ незначної складності у КАСУ – закон прийнято в цілому.

Верховний Суд не розглядатиме справи про зменшення розміру аліментів і припинення їх стягнення — Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон, яким віднесла до категорії малозначних справи про зменшення розміру аліментів і припинення їх стягнення, отже, рішення у цих справах не підлягатимуть оскарженню до Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України