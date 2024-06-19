Безосновательная попытка полицейского остановить водителя мопеда путем применения физической силы с причинением телесных повреждений является превышением служебных полномочий, - ВС

В этом деле правоохранитель, не выдвигая требований остановиться, внезапно подбежал к водителю мопеда и умышленно ударил его кулаком в плечо, после чего применил способ удушения путем захвата рукой шеи потерпевшего и затем продолжил применение насилия.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отмечает, что безосновательная попытка полицейского принудительно остановить водителя мопеда путем применения к нему физического насилия с причинением телесных повреждений является превышением предоставленных ему прав и служебных полномочий.

Осужденный в кассационной жалобе утверждал, что стороной обвинения не доказаны объективная и субъективная стороны инкриминируемого ему по ч. 2 ст. 365 УК уголовного правонарушения, в частности отрицал установленный судами факт нанесения потерпевшему телесных повреждений.

Как отметил Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда, в уголовно-правовом аспекте понятием насилия, в том числе и как способа совершения уголовного правонарушения, охватывается само противоправное влияние на личную неприкосновенность, здоровье или жизнь потерпевшего, а также последствия такого влияния в виде задачи физической боли, причинения телесных повреждений или смерти. Следовательно, понятие "насилие" распространяется на способ совершения деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины, и на обусловленные его применением последствия.

По обстоятельствам дела работник правоохранительного органа, не выдвигая требований остановиться, внезапно подбежал к водителю мопеда сзади и умышленно ударил его кулаком в плечо, после этого применил способ удушения путем захвата рукой шеи потерпевшего и впоследствии продолжил незаконное применение насилия.

Апелляционный суд пришел к убедительному выводу о доказанности виновности работника правоохранительного органа в совершении им уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины.

Такой вывод сделал Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда, оставляя в силе приговор апелляционной инстанции.

Ознакомиться с постановлением КУС ВС от 22 мая 2024 года по делу № 749/19/22 (производство № 51-7469км23) можно по ссылке.

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