Рада уточнит требования к лицам, которые могут входить в Наблюдательные советы лаборатории антидопингового контроля и антидопингового центра

Верховная Рада приняла за основу законопроекты, направленные на уточнение требований к лицам, которые могут входить в состав Наблюдательных советов Национальной лаборатории антидопингового контроля и Национального антидопингового центра.

Верховная Рада Украины 19 июня приняла за основу в первом чтении проекты Законов:

о внесении изменения в статью 6 Закона Украины «Об антидопинговой деятельности в спорте» об уточнении требований к лицам, входящим в состав Наблюдательного совета Национального антидопингового центра (№8427, доработанный);

о внесении изменения в статью 52 Закона Украины «О физической культуре и спорте» об уточнении требований к лицам, которые назначаются членами Наблюдательного совета Национальной лаборатории антидопингового контроля (№8428).

Эти законопроекты необходимы для успешной работы Национального антидопингового центра и Национальной лаборатории антидопингового контроля.

Законопроектами предлагается внести изменения в часть пятнадцатой статьи 52 Закона Украины «О физической культуре и спорте» и часть пятой статьи 6 Закона Украины «Об антидопинговой деятельности в спорте» предусмотрев, что лица, занимающие должности почетных руководителей и не имеющие полномочий по управлению спортивной федерацией, могут входить в состав Наблюдательных советов Национальной лаборатории антидопингового контроля и Национального антидопингового центра.

Отмечается, что почетными руководителями спортивных федераций, как правило, избираются опытные специалисты в сфере физической культуры и спорта, пользующиеся большим авторитетом среди спортивной общественности.

При этом почетные руководители спортивных федераций не имеют никаких полномочий по управлению федерацией, и поэтому могут входить в состав Наблюдательного совета Национальной лаборатории антидопингового контроля.

Предложенные изменения были согласованы с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Кроме того, Верховная Рада Украины поручила Комитету по молодежи и спорту доработать указанные законопроекты с учетом поправок и предложений субъектов права законодательной инициативы, сократив срок подачи таких поправок и предложений наполовину, и внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины во втором чтении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.