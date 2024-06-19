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Бил, обижал и угрожал: на Полтавщине судили мужчину за домашнее насилие над матерью

20:48, 19 июня 2024
Мужчину ждет заключение и необходимость заплатить более 15 тысяч за психологическую экспертизу.
Бил, обижал и угрожал: на Полтавщине судили мужчину за домашнее насилие над матерью
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Карловский районный суд Полтавской области рассмотрел с вынесением обвинительного приговора уголовное производство по факту систематического совершения психологического и физического насилия ранее неоднократно судимым жителем Ланновской общины в отношении своей матери. Об этом сообщает пресс-служба суда. 

Судом было установлено, что мужчина с октября месяца 2023 года в нарушение требований статьи 28 Конституции Украины и Закона Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», беспричинно, умышленно и систематически совершал психологическое и физическое насилие в отношении своей матери, с которой проживал вместе.

Неоднократно он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обижал свою мать нецензурной бранью, угрожал ей физической расправой, а иногда дело доходило даже до драки, за что его постоянно привлекали к административной ответственности.

Однако сделать для себя определенные выводы и исправиться это обидчику не помогло.

В результате он был приговорен к реальному наказанию за домашнее насилие в виде лишения свободы сроком на 1 год, а учитывая его предыдущие судимости, окончательно приговорен к 2 годам лишения свободы, заключив под стражу в зале суда.

Также с мужчины в пользу государства взыскают расходы по психологической экспертизе в сумме 15 145,60 грн.

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