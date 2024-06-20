В Киеве в одном из дворов неизвестный повредил лобовое стекло на четырех авто и отбил зеркала еще на двух

Мужчина рукой повредил лобовое стекло на четырех автомобилях и отбил зеркала еще на двух, но мотива своего поступка объяснить не смог.

В Киеве в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что в одном из дворов в Оболонском районе неизвестный повредил припаркованные у дома автомобили, один из которых принадлежит военным.

В полиции Киева 19 июня проинформировали, что прибывшие на место происшествия правоохранители задержали там 35-летнего мужчину, проживающего неподалеку.

По информации полиции, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, рукой повредил лобовое стекло на четырех автомобилях и отбил зеркала еще на двух. Мотив своего поступка мужчина объяснить не смог.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Мужчине готовится сообщение о подозрении, ему грозит до пяти лет ограничение свободы.

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