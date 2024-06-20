За сертификат в 908 грн на книги можно будет приобрести только издания украинских издательств – директор УИК

Директорка Украинского института книги отметила, что за эти средства можно будет приобрести только украиноязычные издания украинских издательств во всех форматах.

Как писала «Судебно-юридическая газета», украинцы получили право на покупку книг через Дію на сумму 908 грн. Так, 17 июня Президент Владимир Зеленский подписал Закон об уточнении деятельности Украинского института книги по поддержке распространителей издательской продукции и предоставлению государственной помощи на приобретение книг (законопроект №11251).

Директорка Украинского института книги (УИК) Александра Коваль в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщила, что за эти средства можно будет приобрести только украиноязычные издания украинских издательств во всех форматах.

«Приобрести можно будет только издание украинских издательств во всех форматах и ​​только на украинском языке», - сказала Коваль.

Что касается сроков утверждения соответствующего постановления Правительства для запуска программы, директор УИК заявила, что проекты нормативных документов пока находятся на согласовании всеми сторонами процесса.

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