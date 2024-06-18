Украинцы получили право на покупку книг через Дію на сумму 908 грн – Владимир Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому украинцы получат сертификат на книги в Дії на сумму 908 грн – в целом на программу выделено в бюджете 370 млн грн.

Украинцы получили право на покупку книг через Дію на сумму 908 грн. Так, 17 июня Президент Владимир Зеленский подписал Закон об уточнении деятельности Украинского института книги по поддержке распространителей издательской продукции и предоставлению государственной помощи на приобретение книг (законопроект №11251).

Как пояснила народный депутат Евгения Кравчук, это означает, что уже в этом году украинцы, которым с 1 января 2024 исполнилось 18 лет, получат сертификат в Дії на сумму 908 грн на электронные или бумажные или аудиальные для лиц с нарушением зрения книги.

«Так, выделенные деньги со счетов нашей молодежи перейдут в поддержку украинских издателей. Как говорят, всем будет счастье: и юные украинцы получат книги на украинском языке по собственному выбору, и издательства, по предварительным подсчетам, смогут за эти деньги выдать дополнительно 1,5 – 2 млн экземпляров», – прокомментировала Евгения Кравчук.

Также немаловажный момент: после уточнений в законе заработают субсидии для возмещения аренды для помещений книжных магазинов.

В законе прописан четкий порядок предоставления субсидий: список документов (+ теперь можно будет подавать надлежащим образом заверенные копии), указаны сроки рассмотрения заявлений (10 дней) и обнародование результатов (5 дней).

Все выплаты уже предусмотрены в бюджете, дополнительных расходов из государственной казны не будет, добавила она.

В то же время директор «Украинского института книги» Александра Коваль отметила, что после подписания закона остались формальности: постановление КМУ, которое определяет порядок предоставления помощи и внесение изменений в порядок использования средств УИК.

«И тогда 370 млн грн, выделенных в бюджете на эту программу, имеют шансы с карт 18-летних счастливчиков, которые получат книги на украинском языке по собственному выбору, пополнить счета украинских издателей, которые за эти средства выдадут дополнительно 1,5–2 млн экземпляров», – подчеркнула она.

Автор: Наталья Мамченко

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