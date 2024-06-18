Українці отримали право на купівлю книжок через Дію на суму 908 грн – Володимир Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон, за яким українці отримають сертифікат на книжки у Дії на суму 908 грн – загалом на програму виділено в бюджеті 370 млн грн.

Українці отримали право на купівлю книжок через Дію на суму 908 грн. Так, 17 червня Президент Володимир Зеленський підписав Закон щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг (законопроект №11251).

Як пояснила народний депутат Євгенія Кравчук, це означає, що вже цього року українці, яким з 1 січня 2024 року виповнилось 18 років, отримають сертифікат в Дії на суму 908 грн на електронні чи паперові чи аудіальні для осіб з порушенням зору книжки.

«Так, виділені гроші з рахунків нашої молоді перейдуть на підтримку українських видавців. Як-то кажуть, всім буде щастя: і юні українці отримають книжки українською мовою за власним вибором, і видавництва, за попередніми підрахунками, зможуть за ці гроші видати додатково 1,5 - 2 млн примірників», - прокоментувала Євгенія Кравчук.

Також важливий момент: після уточнень в законі запрацюють субсидії для відшкодування оренди для приміщень книгарень.

У законі прописано чіткий порядок надання субсидій: список документів (+ тепер можна буде подавати належно завірені копії), зазначено строки розгляду заяв (10 днів) та оприлюднення результатів (5 днів).

Всі виплати вже передбачені в бюджеті, додаткових витрат з державної казни не буде, додала вона.

Водночас директорка «Українського інституту книги» Олександра Коваль зазначила, що після підписання закону залишилися формальності: постанова КМУ, яка визначає порядок надання допомоги і внесення змін до порядку використання коштів УІК.

«І тоді 370 млн грн , виділені в бюджеті на цю програму, мають шанси з карток 18-річних щасливчиків, які отримають книжки українською мовою за власним вибором, поповнити рахунки українських видавців, які за ці кошти видадуть додатково 1,5–2 млн примірників», – підкреслила вона.

Автор: Наталя Мамченко

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