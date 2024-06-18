Ритейлер одягу H&M почав процес ліквідації російської компанії

Шведська компанія H&M, що випускає одяг, вирішила ліквідувати основну російську компанію. Про це пишуть росЗМІ.
Так, основна юрособа шведського ритейлера H&M у рф - ТОВ «Ейч енд Ем» - запустила процес ліквідації компанії.
Згідно з реєстром, компанія перебуває у стадії ліквідації. Питання про ліквідацію було затверджено 17 червня 2024 року.
Раніше ми писали, що шведська компанія H&M закрила магазини в росії з 30 листопада 2022 року.
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