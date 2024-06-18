У Верховному Суді розповіли, чому неможливо повернутися до постанов Пленуму з роз’яснення питань судової практики

Завдання з забезпечення єдності судової практики наразі покладено на об’єднані палати касаційних судів та на Велику Палату Верховного Суду.

Джерело фото - Верховний Суд

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко розповів, чому наразі неможливе повернення до практики постанов Пленуму Верховного Суду для роз’яснення питань застосування судами тих чи інших норм законодавства.

Нагадаємо, що відповідні повноваження мав Пленум Верховного Суду України у 1991-2010 роках.

«Якщо уважно подивитися Закон «Про судоустрій і статус суддів», можна дійти висновку, що прямої заборони надавати відповідні роз’яснення для Пленуму Верховного Суду наразі не існує. До речі, наприкінці лютого 2022 року Пленум Верховного Суду планував обговорити це питання, однак, через відомі події, Пленум тоді не відбувся.

Але я особисто не є прихильником подібної практики. Життя змінюється і немає сенсу триматися за старі моделі. Судова реформа 2016 року надала більш дієві механізми забезпечення єдності судової практики. Наразі справи у Верховному Суді розглядаються не тільки стандартними «трійками» суддів, але і колегіями у складі п’яти суддів і навіть цілими палатами касаційних судів або у складі об’єднаної палати того чи іншого касаційного суду. Крім того, є Велика Палата Верховного Суду, у склад якої входить 21 суддя з усіх касаційних судів.

Об’єднані палати та Велика Палата ВС дозволяють формувати правові позиції значно оперативніше.

Лише за один день своєї роботи Велика Палата може дати стільки правових позицій, скільки б ми з рік не підготували для розгляду Пленумом. До того ж, пленуми, нагадаю, іноді готувалися досить тривалий час», - розповів Станіслав Кравченко під час роботи XII Міжнародного Судово-правового форуму 13 червня.

Втім, як визнав голова Верховного Суду, проблеми із наявністю сталих правових позицій існують досі, також час від часу відбуваються відступи від попередніх правових позицій Верховного Суду або Великої Палати ВС.

«Нам є над чим працювати», - зазначив Станіслав Кравченко.

Нагадаємо, що голова Верховного Суду також повідомив, що в останні роки професія судді поступово втрачає свою популярність для юридичної спільноти.

Автор В’ячеслав Хрипун

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