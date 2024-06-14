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Професія судді втрачає свою популярність, потрібно виправляти ситуацію – Станіслав Кравченко

08:25, 14 червня 2024
Шукати претендентів на посади суддів першої та апеляційної інстанції стає дедалі складніше.
Професія судді втрачає свою популярність, потрібно виправляти ситуацію – Станіслав Кравченко
Джерело фото: Верховний Суд
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Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко повідомив про поступову втрату популярності професії судді у юридичній спільноті, що у перспективі ставить під загрозу проведення конкурсів на вакантні посади суддів.

«Мотиви багатьох суддів, які зараз йдуть у відставку, хоча б ще могли працювати далі, часто обумовлені втомою, в тому числі і втомою від тривалої і часто невиправданої критики. А через негативне ставлення до роботи судді, професії судді в цілому, виникають проблеми у функціонуванні судової влади», - розповів Станіслав Кравченко.

Відтак, виникають проблеми із заповненням вакантних посад суддів.

«Коли у 2023 році конкурси на посади суддів було відновлено, зокрема, було оголошено про новий конкурс в апеляційні суди, то несподівано виявилося, що бажаючих здійснювати правосуддя навіть в апеляційних судах, тобто в обласних центрах, не так вже і багато. Я розраховував, що на конкурс в апеляційні суди подадуть документи 5-6 тисяч кандидатів з числа суддів, адвокатів, науковців-правників. Але в реальності документи для участі у конкурсі подали в 2-3 рази менше кандидатів, ніж прогнозувалося», - повідомив Станіслав Кравченко.

Таким чином, зазначив голова ВС, ще до складення кваліфікаційного іспиту на одну вакантну посаду судді апеляційного суду є лише три претенденти. Скільки кандидатів на одну вакантну посаду судді апеляційного суду залишиться перед фінальними етапами конкурсу, спрогнозувати взагалі неможливо.

«Потрібно думати, як покращити ситуацію та зробити професію судді знов популярною в юридичній спільноті», - підсумував голова Верховного Суду.

Нагадаємо, що у ВККС у лютому повідомили, що в Україні фактично не спостерігається «черга» бажаючих стати суддями першої та апеляційної інстанції.

Одна з ключових причин такого явища, на думку ВККС, полягає у «девальвації» суддівської винагороди у порівняні з попередніми роками, оскільки її розмір наразі вже не є привабливим для багатьох представників юридичної спільноти.

Нагадаємо, що конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів різної спеціалізації ВККС оголосила 14 вересня 2023 року. Документи для участі у конкурсі подали 2074 кандидати.  

Автор: В’ячеслав Хрипун

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Професія судді втрачає свою популярність, потрібно виправляти ситуацію – Станіслав Кравченко

Шукати претендентів на посади суддів першої та апеляційної інстанції стає дедалі складніше.

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