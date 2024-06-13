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Заброньовані за органами влади та окремі посадовці не будуть проходити ВЛК – Кабмін вніс уточнення

18:50, 13 червня 2024
Уряд вирішив окремо уточнити, що заброньовані, а також судді, народні депутати, члени ВРП, ВККС не проходять медичний огляд.
Заброньовані за органами влади та окремі посадовці не будуть проходити ВЛК – Кабмін вніс уточнення
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Процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням та відстрочки, передбаченої підпунктами 16-23 пункту 1 додатка 5, не передбачатиме направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Відповідні уточнюючі зміни, як раніше писала «Судово-юридична газета», 7 червня ухвалив Кабмін.

Ці зміни внесені постановою КМУ №675 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. № 560.

Нагадаємо, що питання надання відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації заброньованим на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, за підприємствами, установами і організаціями, а також посадовим (службовим) особам, зазначеним у підпунктах 16-23 пункту 1 додатка 5, комісією при ТЦК не розглядаються.

Відповідно такі особи також не будуть проходити ВЛК.

Що стосується осіб, яких Кабмін окремо додав до постанови 560 (осіб, які зазначені у підпунктах 16—23 пункту 1 додатка 5 до Порядку №560), то йдеться про наступні категорії

  • керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України
  • народні депутати України
  • судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник служби дисциплінарних інспекторів ВРП, його заступник, дисциплінарні інспектори ВРП
  • Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Голова та інші члени Рахункової палати
  • працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міноборони, Збройних Сил, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, апарату МВС та експерти установ експертної служби МВС
  • дипломатичні службовці, які займають дипломатичні посади, МЗС, а також особи, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол
  • державні службовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів.

Автор: Наталя Мамченко 

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