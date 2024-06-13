Забронированные за органами власти и отдельные должностные лица не будут проходить ВЛК – Кабмин внес уточнение

Правительство решило отдельно уточнить, что забронированные, а также судьи, народные депутаты, члены ВСП, ВККС не проходят медицинский осмотр.

Процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации в связи с бронированием и отсрочки, предусмотренной подпунктами 16-23 пункта 1 приложения 5, не будет предусматривать направление на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра. Соответствующие уточняющие изменения, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 7 июня принял Кабмин.

Эти изменения внесены постановлением КМУ №675 в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. № 560.

Напомним, что вопрос предоставления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации забронированным на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, за предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностным (служебным) лицам, указанным в подпунктах 16-23 пункта 1 приложения 5, комиссией при ТЦК не рассматриваются.

Соответственно, такие лица также не будут проходить ВЛК.

Что касается лиц, которых Кабмин отдельно прибавил в постановление 560 (лиц, указанных в подпунктах 16—23 пункта 1 приложения 5 к Порядку №560), то речь идет о следующих категориях

руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины

народные депутаты Украины

судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель службы дисциплинарных инспекторов ВСП, его заместитель, дисциплинарные инспекторы ВСП

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

Председатель и другие члены Счетной палаты

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Минобороны, Вооруженных Сил, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, аппарата МВД и эксперты учреждений экспертной службы МВД

дипломатические служащие, занимающие дипломатические должности, МИД, а также лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол

государственные служащие, готовящие выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров.

Автор: Наталя Мамченко

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