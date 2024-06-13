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Забронированные за органами власти и отдельные должностные лица не будут проходить ВЛК – Кабмин внес уточнение

18:50, 13 июня 2024
Правительство решило отдельно уточнить, что забронированные, а также судьи, народные депутаты, члены ВСП, ВККС не проходят медицинский осмотр.
Забронированные за органами власти и отдельные должностные лица не будут проходить ВЛК – Кабмин внес уточнение
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Процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации в связи с бронированием и отсрочки, предусмотренной подпунктами 16-23 пункта 1 приложения 5, не будет предусматривать направление на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра. Соответствующие уточняющие изменения, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 7 июня принял Кабмин.

Эти изменения внесены постановлением КМУ №675 в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. № 560.

Напомним, что вопрос предоставления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации забронированным на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, за предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностным (служебным) лицам, указанным в подпунктах 16-23 пункта 1 приложения 5, комиссией при ТЦК не рассматриваются.

Соответственно, такие лица также не будут проходить ВЛК.

Что касается лиц, которых Кабмин отдельно прибавил в постановление 560 (лиц, указанных в подпунктах 16—23 пункта 1 приложения 5 к Порядку №560), то речь идет о следующих категориях

  • руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины
  • народные депутаты Украины
  • судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель службы дисциплинарных инспекторов ВСП, его заместитель, дисциплинарные инспекторы ВСП
  • Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека
  • Председатель и другие члены Счетной палаты
  • работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Минобороны, Вооруженных Сил, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, аппарата МВД и эксперты учреждений экспертной службы МВД
  • дипломатические служащие, занимающие дипломатические должности, МИД, а также лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол
  • государственные служащие, готовящие выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров.

Автор: Наталя Мамченко 

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