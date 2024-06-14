Назначение одноразового денежного пособия члену семьи умершего из-за COVID-19 медицинского работника – позиция Верховного Суда

Верховный Суд определил полномочия Пенсионного фонда при решении вопроса о назначении одноразового пособия члену семьи медицинского работника в случае его смерти из-за COVID-19.

Источник фото: alamy.com

В Верховный Суд поступила кассационная жалоба ГУ Пенсионного фонда (правопреемник Фонда социального страхования) на решения судов первой и апелляционной инстанций, удовлетворивших иск лица к ГУ ПФУ о признании противоправным бездействия последнего, заключающегося в непринятии решения о предоставлении страховой выплаты (одноразового денежного пособия), предусмотренного пунктом 3 Порядка осуществления страховых выплат при заболевания или смерти медицинских работников в связи с инфицированием острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и определения их размеров, утвержденного постановлением Кабмина от 17 июня 2020 года № 498, истцу как члену семьи его отца – медицинского работника, умершего в связи с инфицированием COVID-19 и обязательства назначить и выплатить истцу такую ​​страховую выплату.

Судами предыдущих инстанций установлено, что в подтверждение факта совместного проживания и наличия совместного быта с умершим отцом истец предоставил, среди прочего, копию свидетельства о рождении, подтверждающей то, что отцом истца является умерший медицинский работник и документы, подтверждающие общее с умершим зарегистрированное место проживание: копию паспорта; акт специального расследования острого профессионального заболевания, в разделе «Сведения о потерпевшем», где указано, что местом жительства и регистрации отца был тот же адрес; справку исполнительного комитета городского совета, где указано, что последний постоянно до дня смерти проживал вместе со своим отцом, отец с сыном вели общее хозяйство и сын похоронил умершего за свой счет.

Суды предыдущих инстанций, решение которых оспаривает Управление Пенсионного фонда, удовлетворили исковые требования сына, исходя из того, что последний является кровным родственником умершего и совместно с ним проживал. Эти признаки безоговорочно указывают на принадлежность истца к членам семьи умершего медицинского работника в соответствии с Семейным кодексом. Основания устанавливать в гражданском процессе факт наличия у истца статуса члена семьи отсутствуют, поскольку истец имеет доказательства, непосредственно определенные СК Украины, подтверждающие факт его принадлежности к семье, что исключает наличие спора по этому вопросу и разрешение его в порядке гражданского судопроизводства .

Управление ПФУ не соглашалось с такими выводами судов первой и апелляционной инстанций и считало, что Порядком № 498 не предоставлены полномочия органа, назначающего соответствующие страховые выплаты, устанавливать факт семейных отношений или рассматривать причины проживания родственников в отдельности. Кроме того, учитывая положение Порядка № 337, в кассационной жалобе ответчиком также указано об отсутствии правовых оснований для выплаты истцу единовременного денежного пособия на основании пункта 3 Порядка № 498, учитывая, что несчастный случай, произошедший с медицинским работником признан связанным с производством в соответствии с подпунктом 1 пункта 52 Порядка № 337.

Что решил Верховный Суд

По результатам кассационного рассмотрения этого дела, Верховным Судом частично удовлетворена кассационная жалоба Главного управления Пенсионного фонда, отменены судебные решения в части обязательства Главного управления назначить и выплатить истцу страховую выплату (единоразовую денежную помощь) и в отмененной части принято новое решение об обязательстве ГУ ПФУ повторно рассмотреть заявление истца и прилагаемые к нему документы и принять мотивированное решение (о назначении такой помощи или об отказе в ее назначении) в соответствии с положениями Закона Украины от 6 апреля 2000 года № 1645-III «О защите населения от инфекционных болезней» , Порядка № 498 и Порядка расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 апреля 2019 г. № 337, а также с учетом выводов этого постановления. В остальной части Суд оставил решения судов первой и апелляционной инстанций по-прежнему.

Пересматривая судебные решения по этому делу в порядке, Суд указал, что для принятия законного и обоснованного решения, необходимо решить следующие вопросы:

(1) наличия в ПФУ полномочий устанавливать принадлежность заявителя, на основании предоставленных им документов, в состав семьи умершего медицинского работника с целью получения единовременного денежного пособия в 750-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года;

(2) определение оснований, с учетом которых ПФУ может установить принадлежность заявителя (по этому делу - совершеннолетнего сына) в состав семьи умершего медицинского работника.

(3) наличия оснований для назначения страховой выплаты в соответствии с пунктом 3 Порядка №498 ввиду того, что расследование несчастного случая, случившегося с умершим лицом, совершено в соответствии с пунктом 52 Порядка №337.

Отвечая на эти вопросы, Суд учел, что из содержания пункта 3 Порядка № 498 усматривается, что иждивенцами умершего медицинского работника, имеющих право на выплату, в соответствии с настоящим Порядком являются: дети, на содержание которых умерший медицинский работник выплачивал или был обязан выплачивать алименты; нетрудоспособные лица, которые не были на содержании умершего медицинского работника, но имеют на это право в соответствии с законодательством.

В то же время, в случае отсутствия документов, подтверждающих принадлежность к составу семьи умершего медицинского работника или пребывания на его иждивении, статус члена семьи или факт содержания устанавливается в судебном порядке.

Учитывая вышеуказанное положение, Верховный Суд отметил, что с целью подтверждения истцом его принадлежности членов семьи умершего медицинского работника, как условия для получения страховой выплаты, является доказательство им: факта проживания с умершим или наличия у такого лица общего быта и взаимных прав и обязанностей с умершим, включающим в себя общие расходы на покупку имущества, ремонт и содержание жилья и т.п.

Эти факты в силу положений пункта 7 Порядка №498 проверяются Главным управлением при решении вопроса о назначении единовременного пособия члену семьи умершего медицинского работника на основании представленных для получения такой выплаты документов.

В связи с этим Суд пришел к выводу, что доводы кассационной жалобы о том, что Главное управление не наделено никакими полномочиями по решению вопроса принадлежности лица, обращающегося за единовременной денежной помощью на основании положений Порядка № 498, к семье умершего медицинского работника, не основываются на положениях действующего законодательства и безосновательны.

В результате осуществления системного анализа положений статей 3, 19, 43 и 46 Конституции Украины, статьи 39 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней», а также пункта 3 Порядка № 498 Верховный Суд изложил правовой вывод о том, что в случае смерти медицинского работника, наступившей в результате его инфицирования острой респираторной болезнью COVID-19, производится выплата в размере 750-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц членам семьи такого медицинского работника, принадлежность которых к семье определяется ПФУ при рассмотрении соответствующего заявления с учетом положений Семейного кодекса Украины и предоставленных заявителем документов, свидетельствующих о проживании последнего с умершим одной семьей.

В то же время в случае отсутствия документов, подтверждающих принадлежность к составу семьи умершего медицинского работника или пребывания на его иждивении, статус члена семьи или факт содержания устанавливается в судебном порядке.

Постановление Верховного Суда от 9 мая 2024 г. по делу №580/3690/23 (административное производство № К/990/44672/23).

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.