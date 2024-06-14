Обещал помочь в уклонении от военной службы: в Харькове разоблачили экс-военнослужащего

Подозреваемый выдавал себя представителем руководящего состава медицинского учреждения и рассказывал «клиентам», что может помочь в получении вывода о непригодности к прохождению службы по состоянию здоровья.

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении 47-летнему мужчине по факту злоупотребления влиянием.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, подозреваемый — бывший военнослужащий, еще в 2019 году причисленный к военно-оперативному резерву.

Харьковчанин разработал схему незаконного обогащения — начиная с января этого года, за денежное вознаграждение предлагал военнообязанным мужчинам призывного возраста уклониться от прохождения службы якобы на законных основаниях.

Подозреваемый выдавал себя представителем руководящего состава медицинского учреждения и рассказывал «клиентам», что может помочь в получении вывода о непригодности к прохождению службы по состоянию здоровья. Злоумышленник кичился своими связями и обещал повлиять на врачей ВЛК для выдачи соответствующей справки.

Подавляющее большинство «клиентов» рассчитывалось за «услугу» безналично, переводя деньги на собственную карточку подозреваемого.

Правоохранители собрали доказательную базу и разоблачили харьковчанина. В настоящее время задокументировано 9 эпизодов преступления, совершенных мужчиной. Установлено, что таким образом подозреваемый заработал около 300 тысяч гривен.

Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к указанной сделке, в том числе «клиентов» подозреваемого.

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