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Обіцяв допомогти в ухиленні від військової служби: у Харкові викрили екс-військовослужбовця

00:06, 14 червня 2024
Підозрюваний видавав себе за представника керівного складу медичної установи і розповідав «клієнтам», що може допомогти в отриманні висновку про непридатність до проходження служби за станом здоров’я.
Обіцяв допомогти в ухиленні від військової служби: у Харкові викрили екс-військовослужбовця
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У Харкові правоохоронці повідомили про підозру 47-річному чоловіку за фактом зловживання впливом.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, підозрюваний — колишній військовослужбовець, ще в 2019 році зарахований до військово-оперативного резерву.

Зазначається, що Харків’янин розробив схему незаконного збагачення — починаючи із січня цього року, за грошову винагороду пропонував військовозобов’язаним чоловікам призовного віку ухилитися від проходження служби нібито на законних підставах.

Підозрюваний видавав себе за представника керівного складу медичної установи і розповідав «клієнтам», що може допомогти в отриманні висновку про непридатність до проходження служби за станом здоров’я. Зловмисник хизувався своїми зв’язками та обіцяв вплинути на лікарів ВЛК для видачі відповідної довідки.

Переважна більшість «клієнтів» розраховувалась за «послугу» безготівково, переказуючи гроші на власну картку підозрюваного.

Правоохоронці зібрали доказову базу та викрили харків’янина. Наразі задокументовано 9 епізодів злочину, вчинених чоловіком. Встановлено, що в такий спосіб підозрюваний заробив близько 300 тисяч гривень.

Наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до вказаної оборудки, у тому числі «клієнтів» підозрюваного.

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