Профессия судьи теряет свою популярность, нужно исправлять ситуацию – Станислав Кравченко

Искать претендентов на должности судей первой и апелляционной инстанции становится все сложнее.

Источник фото: Верховный Суд

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко сообщил о том, что постепенно профессия судьи теряет популярность в юридическом сообществе, что в перспективе ставит под угрозу проведение конкурсов на вакантные должности судей.

«Мотивы многих судей, которые сейчас уходят в отставку, хотя еще бы могли работать дальше, часто обусловлены усталостью, в том числе усталостью от длительной и часто неоправданной критики. А из-за негативного отношения к работе судьи, профессии судьи в целом, возникают проблемы в функционировании судебной власти», - рассказал Станислав Кравченко.

Следовательно, возникают проблемы с заполнением вакантных должностей судей.

«Когда в 2023 году конкурсы на должности судей были возобновлены, в частности, было объявлено о новом конкурсе в апелляционные суды, то неожиданно выяснилось, что желающих осуществлять правосудие даже в апелляционных судах, то есть в областных центрах, не так уж и много. Я рассчитывал, что на конкурс в апелляционные суды подадут документы 5-6 тысяч кандидатов из числа судей, адвокатов, ученых-правоведов. Но в реальности документы для участия в конкурсе подали в 2-3 раза меньше кандидатов, чем прогнозировалось», – сообщил Станислав Кравченко.

Таким образом, отметил председатель ВС, еще до сдачи квалификационного экзамена на одну вакантную должность судьи апелляционного суда есть только три претендента. Сколько кандидатов на одну вакантную должность судьи апелляционного суда останется перед финальными этапами конкурса, спрогнозировать вообще невозможно.

«Нужно думать, как улучшить ситуацию и сделать профессию судьи снова популярной в юридическом сообществе», - подытожил председатель Верховного Суда.

Напомним, что в ВККС в феврале сообщили, что в Украине фактически не наблюдается "очередь" из желающих стать судьями первой и апелляционной инстанции.

Одна из ключевых причин такого явления, по мнению ВККС, заключается в «девальвации» судейского вознаграждения по сравнению с предыдущими годами, поскольку его размер уже не является привлекательным для многих представителей юридического сообщества.

Напомним, что конкурс на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов разной специализации ВККС объявил 14 сентября 2023 года. Документы для участия в конкурсе подали 2074 кандидата.

Автор: Вячеслав Хрипун

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