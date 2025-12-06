Уряд пропонує визначити, хто такі меценати та як вони можуть підтримувати культуру

Новий законопроєкт має визначити роль меценатів у культурі та встановити простіші й зрозуміліші правила їхньої підтримки.

Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт 14276 «Про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері культури». Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Документ пропонує створити новий інститут меценатства в межах державно-приватного партнерства, який має стимулювати підтримку культурних проєктів і ініціатив.

Ключові положення законопроєкту

Зміни до Закону «Про культуру»:

запровадження нової термінології, пов’язаної з меценатством;

визначення суб’єктів, напрямів і видів меценатської діяльності;

встановлення механізмів державної підтримки меценатів;

прописання істотних вимог до договорів про меценатську допомогу.

Зміни до Закону «Про благодійну діяльність та благодійні організації»:

приведення норм у відповідність із законодавством про культуру, щоб уникнути правових суперечностей.

Законопроєкт має на меті створити більш чіткі та прозорі умови для залучення приватних коштів у розвиток культурної сфери.

