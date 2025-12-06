  1. Законодавство
  2. / В Україні

Уряд пропонує визначити, хто такі меценати та як вони можуть підтримувати культуру

08:30, 6 грудня 2025
Новий законопроєкт має визначити роль меценатів у культурі та встановити простіші й зрозуміліші правила їхньої підтримки.
Уряд пропонує визначити, хто такі меценати та як вони можуть підтримувати культуру
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт 14276 «Про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері культури». Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Документ пропонує створити новий інститут меценатства в межах державно-приватного партнерства, який має стимулювати підтримку культурних проєктів і ініціатив.

Ключові положення законопроєкту

Зміни до Закону «Про культуру»:

  • запровадження нової термінології, пов’язаної з меценатством;
  • визначення суб’єктів, напрямів і видів меценатської діяльності;
  • встановлення механізмів державної підтримки меценатів;
  • прописання істотних вимог до договорів про меценатську допомогу.

Зміни до Закону «Про благодійну діяльність та благодійні організації»:

  • приведення норм у відповідність із законодавством про культуру, щоб уникнути правових суперечностей.

Законопроєкт має на меті створити більш чіткі та прозорі умови для залучення приватних коштів у розвиток культурної сфери.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді готуються оновити правила оренди державного й комунального майна – що передбачає документ

Як цифрова революція змінить оренду державного майна: що обіцяє новий законопроєкт.

Усиновлення через кордони: як судове рішення в Польщі набуло сили в Україні

Український суд визнав постанову польського суду, закріпивши правовий статус малолітньої дитини.

В Україні врегулюють порядок виплати винагороди викривачам корупції: що пропонує законопроєкт 14274

У Раді пропонують оновити правила виплати винагород викривачам корупції.

У Верховному Суді проходить круглий стіл «Взаємодія судової влади та медіа» – текстова трансляція

Судді, медіа і правники обговорюють підходи до висвітлення стану здійснення правосуддя.

Як подати позовну заяву в Україні: прості кроки для захисту своїх прав

Громадяни мають право самостійно звертатися до суду без обов’язкового залучення юриста чи адвоката.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]