Правительство предлагает определить, кто такие меценаты и как они могут поддерживать культуру
Кабмин подал в Верховную Раду законопроект 14276 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно меценатской деятельности в сфере культуры». Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Документ предлагает создать новый институт меценатства в пределах государственно-частного партнерства, который должен стимулировать поддержку культурных проектов и инициатив.
Ключевые положения законопроекта
Изменения в Закон «О культуре»:
- введение новой терминологии, связанной с меценатством;
- определение субъектов, направлений и видов меценатской деятельности;
- установление механизмов государственной поддержки меценатов;
- прописание существенных требований к договорам о меценатской помощи.
Изменения в Закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»:
- приведение норм в соответствие с законодательством о культуре, чтобы избежать правовых противоречий.
Законопроект имеет целью создать более четкие и прозрачные условия для привлечения частных средств в развитие культурной сферы.
