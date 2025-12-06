  1. Законодательство
Правительство предлагает определить, кто такие меценаты и как они могут поддерживать культуру

08:30, 6 декабря 2025
Новый законопроект должен определить роль меценатов в культуре и установить более простые и понятные правила их поддержки.
Кабмин подал в Верховную Раду законопроект 14276 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно меценатской деятельности в сфере культуры». Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Документ предлагает создать новый институт меценатства в пределах государственно-частного партнерства, который должен стимулировать поддержку культурных проектов и инициатив.

Ключевые положения законопроекта

Изменения в Закон «О культуре»:

  • введение новой терминологии, связанной с меценатством;
  • определение субъектов, направлений и видов меценатской деятельности;
  • установление механизмов государственной поддержки меценатов;
  • прописание существенных требований к договорам о меценатской помощи.

Изменения в Закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»:

  • приведение норм в соответствие с законодательством о культуре, чтобы избежать правовых противоречий.

Законопроект имеет целью создать более четкие и прозрачные условия для привлечения частных средств в развитие культурной сферы.

