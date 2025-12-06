  1. В Україні

Арка над четвертим блоком Чорнобильської АЕС втратила здатність стримувати радіацію після обстрілу — МАГАТЕ

08:48, 6 грудня 2025
Захисна споруда більше не виконує своїх ключових безпекових функцій, хоча опорні елементи та системи моніторингу залишилися неушкодженими.
Захисна арка над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС втратила свої ключові безпекові функції після російського удару, завданого у лютому. Про це повідомляється у новому звіті МАГАТЕ.

Експерти агентства встановили, що споруда більше не виконує головних захисних завдань, зокрема щодо утримання радіоактивних речовин.

Водночас опорні елементи арки та системи моніторингу пошкоджень не зазнали.

«На даху провели обмежений тимчасовий ремонт, але своєчасне та комплексне відновлення залишається важливим для запобігання подальшій деградації та гарантування довгострокової ядерної безпеки», — сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Фахівці організації рекомендують провести додаткові відновлювальні роботи, посилити заходи з контролю вологості, оновити програму моніторингу корозії та модернізувати систему нагляду за станом конструкції.

Нагадаємо, у МАГАТЕ підтвердили влучання дрону по Чорнобильській АЕС та показали фото.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

