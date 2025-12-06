  1. В Україні
Умєров прокоментував шостий раунд переговорів у США: у чому вдалося дійти згоди і коли наступна зустріч

08:32, 6 грудня 2025
Сторони узгодили рамки безпекових домовленостей, обговорили післявоєнне відновлення та домовилися продовжити консультації 6 грудня.
Умєров прокоментував шостий раунд переговорів у США: у чому вдалося дійти згоди і коли наступна зустріч
Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про підсумки чергового раунду переговорів зі спеціальним посланником США з питань миру Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.

До переговорів також долучився начальник Генерального штабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов.

Зустріч була присвячена пошуку реалістичного та дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру для України.

Це вже шоста зустріч між сторонами за останні два тижні.

За словами Умєрова, ключовим пріоритетом України залишається врегулювання, яке гарантує захист незалежності, державного суверенітету й безпеки громадян, а також створює основу для стабільного демократичного майбутнього.

Під час переговорів обговорили підсумки нещодавніх контактів американської делегації з представниками РФ та можливі кроки, що можуть наблизити завершення війни.

Українська та американська сторони також узгодили рамки безпекових домовленостей і окреслили інструменти стримування, необхідні для забезпечення стійкого миру. Наголосили, що реальний прогрес залежатиме від того, чи продемонструє РФ готовність до довгострокового миру, включно з діями щодо деескалації та припинення вбивств.

Окремою темою стала «Програма майбутнього розвитку», яка охоплює післявоєнне відновлення України, спільні економічні проєкти з США та довгострокові інвестиції у модернізацію держави.

Обидві сторони підкреслили, що реальні кроки до припинення вогню і деескалації є критично важливими, аби запобігти новій агресії та забезпечити впровадження комплексного плану відбудови, який має зробити Україну сильнішою й більш процвітаючою, ніж до війни.

Умєров повідомив, що сторони зберуться знову в суботу, щоб продовжити консультації щодо всіх напрямів мирного врегулювання та безпеки.

