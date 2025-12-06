  1. В Украине
Умеров прокомментировал шестой раунд переговоров в США: в чем удалось достичь согласия и когда состоится следующая встреча

08:32, 6 декабря 2025
Стороны согласовали рамки соглашений в сфере безопасности, обсудили послевоенное восстановление и договорились продолжить консультации 6 декабря.
Умеров прокомментировал шестой раунд переговоров в США: в чем удалось достичь согласия и когда состоится следующая встреча
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил об итогах очередного раунда переговоров со специальным посланником США по вопросам мира Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

К переговорам также присоединился начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов.

Встреча была посвящена поиску реалистичного и действенного пути достижения длительного и справедливого мира для Украины.

Это уже шестая встреча между сторонами за последние две недели.

По словам Умерова, ключевым приоритетом Украины остается урегулирование, которое гарантирует защиту независимости, государственного суверенитета и безопасности граждан, а также создает основу для стабильного демократического будущего.

Во время переговоров обсудили итоги недавних контактов американской делегации с представителями РФ и возможные шаги, которые могут приблизить завершение войны.

Украинская и американская стороны также согласовали рамки соглашений в сфере безопасности и обозначили инструменты сдерживания, необходимые для обеспечения устойчивого мира. Подчеркнули, что реальный прогресс будет зависеть от того, проявит ли РФ готовность к долгосрочному миру, включая действия по деэскалации и прекращению убийств.

Отдельной темой стала «Программа будущего развития», которая охватывает послевоенное восстановление Украины, совместные экономические проекты с США и долгосрочные инвестиции в модернизацию государства.

Обе стороны подчеркнули, что реальные шаги к прекращению огня и деэскалации являются критически важными, чтобы предотвратить новую агрессию и обеспечить реализацию комплексного плана восстановления, который должен сделать Украину сильнее и более процветающей, чем до войны.

Умеров сообщил, что стороны вновь соберутся в субботу, чтобы продолжить консультации по всем направлениям мирного урегулирования и безопасности.

