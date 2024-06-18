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В Верховном Суде рассказали, почему невозможно вернуться к постановлениям Пленума для разъяснения вопросов судебной практики

14:13, 18 июня 2024
Задание по обеспечению единства судебной практики возложено на объединенные палаты кассационных судов и на Большую Палату Верховного Суда.
В Верховном Суде рассказали, почему невозможно вернуться к постановлениям Пленума для разъяснения вопросов судебной практики
Источник фото - Верховный Суд
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Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко рассказал, почему невозможен возврат к практике постановлений Пленума Верховного Суда для разъяснения вопросов применения судами тех или иных норм законодательства.

Напомним, что соответствующими полномочиями обладал Пленум Верховного Суда Украины в 1991-2010 годах.

«Если почитать Закон «О судоустройстве и статусе судей», то можно сделать вывод, что прямого запрета для Пленума Верховного Суда предоставлять соответствующие разъяснения не существует. Кстати, в конце февраля 2022 года Пленум Верховного Суда планировал обсудить этот вопрос, однако из-за известных событий Пленум тогда не состоялся.

Но я лично не являюсь сторонником подобной практики. Жизнь меняется, и нет смысла держаться за старые модели. Судебная реформа 2016 года предоставила более действенные механизмы для обеспечения единства судебной практики. Дела в Верховном Суде рассматриваются не только стандартными «тройками» судей, но и коллегиями в составе пяти судей и даже целыми палатами кассационных судов или в составе объединенной палаты того или иного кассационного суда. Кроме того, есть Большая Палата Верховного Суда, в состав которой входит 21 судья из всех кассационных судов.

Объединенные палаты и Большая Палата ВС позволяют формировать правовые позиции гораздо более быстро.

Только за один день своей работы Большая Палата может дать столько правовых позиций, сколько бы мы и за год не подготовили для рассмотрения Пленумом. К тому же пленумы, напомню, иногда готовились довольно продолжительное время», - рассказал Станислав Кравченко во время работы XII Международного Судебно-правового форума 13 июня.

Впрочем, как признал председатель Верховного Суда, проблемы с формированием устоявшихся правовых позиций существуют до сих пор, также время от времени происходят отступления от прежних правовых позиций Верховного Суда или Большой Палаты ВС.

«Нам есть над чем работать», – отметил Станислав Кравченко.

Напомним, председатель Верховного Суда также сообщил, что в последние годы профессия судьи постепенно теряет свою популярность для юридического сообщества.

Автор Вячеслав Хрипун

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