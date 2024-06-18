Готовили серию поджогов транспорта военнослужащих ТЦК: в Днепре задержали группу злоумышленников

За уничтожение одного автомобиля украинского военного куратор из рф обещал молодым людям 3 000 долларов.

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В Днепре правоохранители задержали группу злоумышленников, которые по заказу спецслужб рф готовили поджоги авто военнослужащих ТЦК. Для совершения подрывной деятельности фигуранты планировали использовать самодельные зажигательные средства в виде так называемых «коктейлей Молотова». Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Как отмечают в спецслужбе, чтобы определить потенциальные цели, участники группы объезжали территорию города, где пытались обнаружить паркинги, на которых военнослужащие оставляют свои автомобили. Полученные координаты и цели на поджог злоумышленники должны были согласовать со своим российским куратором.

По данным следствия, фигуранты успели поджечь один из автомобилей.

Злоумышленниками оказались четверо местных жителей, двоим из них – 17 лет.

«В поле зрения агрессора они попали в начале лета этого года из-за своей активности в одном из телеграмм-каналов, где искали легкий заработок. За уничтожение одного автомобиля украинского военного рашисты обещали молодым людям денежное «вознаграждение» в размере 3 тыс. долларов США», - отметили в СБУ.

Для маскировки транзакций деньги должны были зайти на банковскую карточку, оформленную на подставное лицо.

Кроме того, еще одной враждебной задачей было распространение на городских постройках надписей, дискредитирующих сотрудников ТЦК.

Такими способами оккупанты пытались создать «медийную картинку» для российских СМИ о наличии антиукраинского подполья на Днепропетровщине, добавляют в СБУ.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, составляющие самодельной зажигательной смеси и банковская карта, куда поступали российские деньги.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении, они находятся под стражей. Решается вопрос дополнительной квалификации их преступных действий.

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина с 14-летним сыном поджигали автомобили военных.

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