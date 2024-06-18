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Готували серію підпалів транспорту військовослужбовців ТЦК: у Дніпрі затримали групу зловмисників

14:10, 18 червня 2024
За знищення одного автомобіля українського військового куратор з рф обіцяв молодикам 3 000 доларів.
Готували серію підпалів транспорту військовослужбовців ТЦК: у Дніпрі затримали групу зловмисників
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У Дніпрі правоохоронці затримали групу зловмисників, які на замовлення спецслужб рф готували підпали авто військовослужбовців ТЦК. Для вчинення підривної діяльності фігуранти планували застосувати саморобні запалювальні засоби у вигляді так званих «коктейлів Молотова». Про це повідомила Служба безпеки України.

Як зазначають у спецслужбі, щоб виявити потенційні цілі, учасники групи об’їжджали територію міста, де намагались виявити паркінги, на яких військовослужбовці залишають свої автомобілі. Отримані координати та цілі на підпал зловмисники мали погодити зі своїм російським куратором.

За даними слідства, фігуранти встигли підпалити один із автомобілів.

Зловмисниками виявились четверо місцевих жителів, двом з них – 17 років.

«У поле зору агресора вони потрапили на початку літа цього року через свою активність в одному з Телеграм-каналів, де шукали легкого заробітку. За знищення одного автомобіля українського військового рашисти обіцяли молодикам грошову «винагороду» у розмірі 3 тис. доларів США», - зазначили у СБУ.

Для маскування транзакцій гроші мали зайти на банківську картку, оформлену на підставну особу.

Крім того, ще одним ворожим завданням було поширення на міських будівлях написів, що дискредитують співробітників ТЦК.

Такими способами окупанти намагалися створити «медійну картинку» для російських ЗМІ про наявність антиукраїнського підпілля на Дніпропетровщині, додають у СБУ.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, складові саморобної запалювальної суміші та банківську картку, куди надходили російські гроші.

Наразі затриманим повідомлено про підозру, вони перебувають під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій.

Раніше ми писали, що У Києві жінка з 14-річним сином підпалювали автомобілі військових.

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